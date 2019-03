Vorarlberg: Autozulieferer holt Forschung & Entwicklung nach Kennelbach

Der französische Automobilzuliefer-Konzern Faurecia mit Stammsitz in Nanterre bei Paris hat sein österreichisches Werk Faurecia Angell-Demmel in Kennelbach mit zusätzlichen Aufgaben betraut.

Nachdem das Werk bis Anfang 2018 als reiner Produktionsstandort betrieben wurde, hat man im Zuge der Schließung des Faurecia-Werkes in Lindau (D) neben großen Teilen der dortigen Produktion jetzt auch die Bereiche Forschung & Entwicklung nach Vorarlberg übersiedelt. Das erklärte ein Unternehmenssprecher auf wpa-Anfrage. Zudem sei jetzt auch ein integriertes Pilotwerk für die Erprobung neuer Prozesse und Produkte in Kennelbach vorgesehen.

Das Werk Kennelbach gehört seit 2011 zu Faurecia. Damals wurde der Automobilzulieferer Angell-Demmel übernommen. Der Standort ist dem Faurecia-Geschäftsbereich Interieurs (FIS) zugeordnet und dort dem Bereich Automotive Decoration. Es werden Zierleisten und Dekorelemente für Instrumententafeln, Mittelkonsolen und Türverkleidungen produziert. Das Innendekor – etwa aus Aluminium – wird an diverse Premium-Automobilhersteller geliefert.

Durch die räumliche Nähe zu Forschung & Entwicklung sei es jetzt in Kennelbach möglich, innovative Oberflächen und Produkte schnell und effizient zu entwickeln und den Kunden die dazugehörigen Produktionsprozesse in einer professionellen Umgebung zu demonstrieren, so der Faurecia-Sprecher. Nähere Angaben zum damit verbundenen Investitionsvolumen wolle man zum jetzigen Zeitpunkt nicht machen.