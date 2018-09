Vorarlberg: Autolenker stirbt auf Parkplatz - erst nach Stunden entdeckt

Am Sonntagnachmittag starb ein 51-jähriger Pkw-Lenker vermutlich aufgrund eines Herzinfarktes auf einem Parkplatz in Wolfurt. Er wurde erst Stunden nach seinem Tod von einer aufmerksamen Autolenkerin bemerkt.

Gegen 16:30 Uhr wurde eine Polizeistreife zum Parkplatz auf der Senderstraße in Wolfurt gerufen. Eine vorbeifahrende Autolenkerin hatte dort einen Wagen wahrgenommen, in dem ein Mann auf dem Fahrersitz in einer für sie eigenartigen Position saß. Als die Polizei eintraf und die Fahrertür des Pkw öffnete, konnten sie bei dem Mann keine Lebenszeichen mehr erkennen, ein Arzt stellte den Tod fest. Der 51-jährige Mann dürfte nach ersten Abklärungen gegen Mittag desselben Tages eines natürlichen Todes (vermutlich Herzinfarkt) verstorben sein.