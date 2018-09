Vorarlberg: Autoknacker vor Gericht

Diebstähle im Wert von rund 300.000 Euro in Autohäusern beschäftigt heute die Justiz.

Der Jüngere gibt an, er habe seinen Freund nur von Wien nach Vorarlberg gebracht und ihn herumchauffiert, von den Einbrüchen habe er keine Ahnung gehabt. Obwohl der Mann zugibt, dass er seinem älteren Kumpel half, einen gestohlenen Tresor in einen anderen Pkw umzuladen, plädiert der Verteidiger des 27-jährigen, bislang Unbescholtenen auf Freispruch.

Reise von Ost nach West

Die kriminelle Reise führte von Ost nach West. Auch in Tirol wurden etliche Einbruchsdiebstähle begangen. Interessiert war man nicht nur an Autos, sondern auch an Zubehör, Ersatzteilen und anderen Wertgegenständen. Die Fahnder sicherten DNA-Spuren, Fußabdrücke und in gestohlenen Autos Schlüssel zu anderen Autos, an denen sich ebenfalls Einbrecher zu schaffen gemacht haben.