Vorarlberg: Autofahrer kracht in Citytunnel-Südportal

Ein 24-Jähriger wurde bei einem Unfall in Bregenz schwer verletzt.

Am Samstag um 13.35 Uhr fuhr ein 24-Jähriger mit seinem PKW auf der Rheintalautobahn (A14) auf der Abfahrt Bregenz in Richtung City-Tunnel. Kurz vor der Einfahrt in den Tunnel verlor er vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte frontal gegen die Felswand beim Tunnelportal. Der Lenker, der alleine unterwegs war, wurde im Fahrzeug eingeklemmt und unbestimmten Grades verletzt. Er musste mittels Bergeschere aus dem PKW geborgen werden und wurde nach der Erstversorgung mit dem Hubschrauber in das LKH Feldkirch eingeliefert.