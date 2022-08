Vorarlberg: Auto überschlägt sich nach Lingenauer Brücke

In Lingenau kam es am Samstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall.

Am Samstag gegen 13:30 Uhr lenkte eine 28-jährige Fahrzeuglenkerin ihren PKW auf der L 205 von Lingenau Richtung Müselbach. Auf der Rücksitzbank befand sich zu diesem Zeitpunkt die 6-jährige Tochter der Lenkerin. Unmittelbar am Beginn einer langgezogenen Linkskurve war die Lenkerin kurz von ihrer Tochter abgelenkt und geriet darauf rechtsseitig von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug touchierte in weiterer Folge einen Baum, überschlug sich und kam schlussendlich auf einem angrenzenden Feld wieder auf den Rädern zum Stillstand.