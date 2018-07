Vorarlberg: Auto kommt in Thüringen von Straße ab

Auf der Faschinastraße zwischen Thüringen und Thüringerberg ist am Freitag Vormittag ein Auto von der Straße abgekommen.

Eine 18-jährige Autofahrerin aus Au kam am Freitag gegen 9.00 Uhr auf der L193 Faschinastraße zwischen Tühringen und Thüringerberg aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Etwa fünf Meter unterahlb der Straße blieb das Auto seitlich in einem Baum hängen. Darunter fällt das Gelände rund 100 Meter steil in den Schloßtobel ab.