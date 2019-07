Vorarlberg: Auto in Schlins landet auf dem Dach

Am Dienstagmittag geriet ein Pkw-Lenker aus unbekannter Ursache in Schlins an den rechten Fahrbahnrand und überschlug sich.

Gegen 11:45 Uhr geriet der 61-jähriger Fahrzeuglenker auf der Hauptstraße an den rechten Fahrbahnrand und prallte gegen einen Betonpfeiler. Der Pkw überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Lenker blieb unverletzt.

Drei Autos in drei Tagen auf dem Dach gelandet

Seit Anfang der Woche ist das schon der dritte Unfall, der auf diese Weise endet. Am Sonntagabend kam ein Fahrzeug auf der Überholspur der A14 ins Schleudern und landete auf dem Dach.

Bei einem Unfall auf der Vorderwälderstraße in Doren wurde am Montagmittag eine 80-jähriger Deutscher verletzt. Auch er überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.