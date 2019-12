Pkw-Brand in der Alemannenstraße

Vorarlberg: Auto beim Starten in Brand geraten

Sulz - Am Donnerstagmorgen geriet ein vor einem Mehrparteienhaus in Sulz geparkter Pkw beim Startvorgang in Brand.

Der 28-jährige Fahrzeugbesitzer versuchte bis zum Eintreffen der Feuerwehr, den im Motorraum entstandenen Brand mit einem Handfeuerlöscher selbst zu löschen. Die Brandursache dürfte ein technischer Defekt gewesen sein.

Niemand verletzt

Es wurde niemand verletzt und es bestand keine Gefahr für Objekte oder andere Fahrzeuge, am Pkw selbst entstand jedoch Totalschaden.