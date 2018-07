Vorarlberg: Aus der Ampel leuchtete der Sonnenuntergang

Wie und weshalb die Vorarlberger Polizei immer mehr Drogenlenker aus dem Verkehr zieht.

Bregenz. Er schnitt mit seinem Auto die Kurven, durchbrach eine Schranke, rammte ein Tor, raste in den Tankstellenshop und machte damit ungewollt Schlagzeilen. Als die Polizei den 32-jährigen Drogenlenker aus dem Fahrzeug holen wollte, versuchte er, sich eine Spritze anzusetzen. So geschehen vor wenigen Tagen in Lustenau (die VN berichteten). Der Vorarlberger Polizeiarzt Wilhelm Gruber (54), spezialisiert auf solche Probanden, bezeichnet den Vorfall gegenüber den VN als eines seiner prägnantesten Erlebnisse. „Dabei war es noch ein Wunder, dass nicht mehr passiert ist“, sagt er. „Man stelle sich vor, der Mann hätte Kunden niedergefahren oder Zapfsäulen gerammt. Das Ganze hätte durchaus in einem Super-GAU eskalieren können.“