Vorarlberg: Auf Sonnenschein folgt Regen

Noch bis Samstagabend kann man in Vorarlberg die Sonne genießen, der Sonntag wird dann unfreundlich.

Sonnenschein und bis zu 27 Grad - so sieht die Wetterprognose für den Freitag aus. Noch in den Morgenstunden soll sich trotz herbstlich frischer Temperaturen der Frühnebel verziehen und der Sonne freien Lauf lassen. Bis zum Nachmittag wird Freitag dann spätsommerlich.

Samstag

Ähnlich geht es auch am Samstag weiter. Bis zum Nachmittag bleibt die Sonne erhalten und sorgt erneut für bis zu 27 Grad. Dann sollen sich laut Vorhersagen jedoch Quellwolken bilden, besonders in den Bergen steigt dann auch die Schauer- und Gewitterneigung.

Sonntag

Vorschau

Ähnlich soll auch der Start in die neue Woche sein, wobei eine Prognose im Detail noch unsicher sei. Es bleibt am Montag stark bewölkt, besonders in den Bergen sind Schauer möglich. Rund um den Bodensee soll es zwar kühl aber dafür trocken bleiben. Am Dienstag kommt dann die Sonne zurück. Nachdem sich die Nebelfelder aufgelöst haben, sollen die Temperaturen in allen Höhen nach oben gehen.