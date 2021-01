Vorarlberg: Auf Schnee folgt Sonnenschein

Nach dem ergiebigen Schneefall der vergangenen Tage kommt in den kommenden Tagen die Sonne zurück.

Vergangene Woche sorgte der Neuschnee für Chaos in Vorarlberg und auch am Montag sind noch überall dicke Schneedecken zu sehen. Auch wenn am ersten Tag der Woche noch ein paar Schneeflocken fallen werden, versprechen die Vorhersagen der kommenden Tage Sonnenschein.