Vorarlberg: Arlbergtunnel ab 15 Uhr gesperrt

Aufgrund eines Schadens an der Energieversorgung muss heute Nachmittag in der Zeit zwischen 15 und 17 Uhr kurzfristig der Arlbergtunnel (S 16 Arlberg Schnellstraße) für voraussichtlich eine Stunde gesperrt werden. Grund dafür sind dringend notwendige und unaufschiebbare Arbeiten an der technischen Einrichtung der Energieversorgung. Für Pkw besteht die Möglichkeit, über den Arlbergpass auszuweichen. Lkw müssen die Dauer der Sperre abwarten.