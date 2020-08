Vorarlberg: Arbeitsunfall in Rankweil

Ein 56-Jähriger verletzte sich bei der Reparatur einer Heftfalz-Maschine in Rankweil.

Am Donnerstag gegen 13.00 Uhr war ein 56-jähriger Mann in einer Druckerei in Rankweil mit Wartungsarbeiten bei einer Heftfalz-Maschine beschäftigt. Beim Versuch einen ausgehängten Zahnriemen wieder einzuhängen, dürfte er aus Versehen mit der linken Hand die Heftfalz-Maschine in Bewegung gesetzt haben. Er geriet mit Zeige- und Ringfinger der rechten Hand zwischen Zahnriemen und Zahnrad.