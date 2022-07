Vorarlberg: Arbeitsunfall in Gaißau

Am Dienstag erlitt ein Mann bei einem Arbeitsunfall in Gaißau Verbrennungen.

Ein 30-jähriger Mann führte am Dienstag gegen 19.45 Uhr in seiner Garage Arbeiten mit einem Trennschleifer durch. Aufgrund des durch den Trennschleifer entstandenen Funkenfluges entzündeten sich in der Garage gelagerte pyrotechnische Artikel, wobei es zu einem Brand kam. Der 30-Jährige konnte den Brand selbst löschen.