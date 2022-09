Vorarlberg: Arbeitsunfall beim Holzspalten

Am Donnerstagvormittag ereignete sich in Vandans ein Arbeitsunfall, bei dem sich ein 49-Jähriger Zeige-, Mittel- und Ringfinger abtrennte.

Ein 49-jähriger Mann war am 1. September 2022, gegen 10.15 Uhr, auf einem Bauernhof in Vandans damit beschäftigt, mit einem Spalter Holz zu spalten. Als sich ein Holzstück verkeilte, griff der Mann nach dem Holzstück und betätigte versehentlich zugleich per Fußhebel den Spaltkeil. In der Folge geriet der 49-Jährige mit der rechten Hand zwischen den sich senkenden Spaltkeil und dem Holzstück.