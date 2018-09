Vorarlberg: Arbeitsloser gab sich als Polizist aus

Während der Zugfahrt von Bregenz nach Klaus gab sich der Angeklagte nach den gerichtlichen Feststellungen als Exekutivbeamter aus. Demnach behauptete der arbeitslose 17-Jährige, er sei Polizist.

Mit verschiedenen strafbaren Mitteln hat der Bregenzer am 25. Oktober 2017 vergeblich versucht, anreisenden Jugendlichen eine Eintrittskarte für die große Vorarlberger Lehrlingsparty „Lehre goes Party“ in einer Vorderländer Diskothek abzunehmen. Dabei hat der geständige Angeklagte selbst vor einem versuchten Raub nicht zurückgeschreckt. Er hat einen der Burschen am Kragen gepackt und zu ihm gesagt, er solle seine Eintrittskarte hergeben, sonst werde er ihm die Glasflasche über den Kopf ziehen. Dann könne er sein Gehirn von der Straße einsammeln.