Vorarlberg: Arbeiter von Betonkübel mitgeschleift

Ein 44-jähriger Arbeiter der Vermuntbahn wurde bei einem Arbeitsunfall verletzt.

Am Donnerstagvormittag gegen 11.30 Uhr wurden an der Bahntrasse der Vermuntbahn Humusierungsarbeiten durchgeführt – der entlang der Bahntrasse verlaufende “Kabeltrog” sollte mit einer Humusschicht bedeckt werden. Das Schüttgut wurde mittels eines Kran-Betonkübels mit der Vermuntbahn befördert und an der jeweiligen Stelle entleert.