Vorarlberg: Arbeiter stürzt in Container - Rückenverletzungen

Ein 41-jähriger Arbeiter zog sich am Mittwochvormittag Verletzungen zu, als er von einem Balkon in einen Container stürzte.

Der 41-Jährige war mit Abbrucharbeiten an einem Wohnhaus beschäftigt. Er trug eine Zimmertüre auf den Balkon, um diese von dort aus in den darunter befindlichen Container zu werfen. Dabei stützte er sich am Balkongeländer ab, welches zuvor schon teilweise gelöst wurde. Als das Geländer nachgab, stürzte der Mann mitsamt der Türe in den Container.

Er zog sich dabei Rückenverletzungen unbestimmten Grades zu und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Feldkirch geflogen. Einsatzkräfte: Rettung und Rettungshubschrauber, zwei Streifen der Polizei.