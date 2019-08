Vorarlberg: Apfelernte steht bevor - Durchschnittsjahr erwartet

2018 war ein Rekordjahr, 2017 ein Totalausfall. Heuer wird die Apfelernte in Vorarlberg durchschnittlich ausfallen.

Bauern zufrieden

Nach dem Rekordjahr 2018 zeigen sich die Obstbauern in Vorarlberg mit einer durchschnittlichen Apfelernte für 2019 durchaus zufrieden. Nach so einem Rekordjahr sei es in der Folgesaison erwartungsgemäß eher wenig, zitiert der ORF Vorarlberg Obstbauer Jens Blum aus Höchst. Nur einzelne Sorten, wie der Boskop, würden heuer auslassen.