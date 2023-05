Vorarlberg am Teller – Sozialzentrum Josefsheim in Hörbranz ausgezeichnet

Gleich im ersten Anlauf Auszeichnung in Silber für die Hörbranzer Küche

In Vorarlbergs Spitälern, Pflegeheimen, Kindergärten und Kantinen kamen im Jahr 2022 insgesamt mehr als 3,4 Millionen hochwertige regionale Mahlzeiten auf die Teller, um knapp eine Million mehr als im Jahr davor. „‚Vorarlberg am Teller‘ ist ein starker Impulsgeber für diese erfreuliche Entwicklung. Das Land Vorarlberg zeichnet damit öffentliche und private Gemeinschaftsverpfleger für ihren besonderen Einsatz von regionalen und biologischen Lebensmitteln aus. Diese Initiative erzeugt regionale Wertschöpfung, vernetzt Menschen, schützt das Klima und erhöht das Tierwohl“, betonte Landesrat Gantner. Zum Erfolg tragen über 240 Vorarlberger Lieferanten und vor allem die über 370 engagierten Mitarbeitenden in den Küchen bei, zudem brauche es auch die Unterstützung der Hausleitung bzw. Geschäftsführung sowie den Rückenwind der Gemeinde. Heuer konnten 28 Betriebe ausgezeichnet werden, davon drei mit Bronze, acht mit Silber, 15 mit Gold und erstmals wurden zwei Betriebe mit der höchsten Auszeichnung Platin prämiert.