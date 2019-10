Vorarlberg: "Am Jahnplatz" in Feldkirch fertiggestellt

Statt einer Parkfläche ziert nun das neue Quartier "Am Jahnplatz" den Bereich zwischen dem Feldkircher Bahnhof und der Stadt.

33 Millionen Euro hat das Projekt der Prisma Gruppe und ZM3 gekostet, so berichten die Vorarlberger Nachrichten. "Am Jahnplatz" beherbergt nun ein Mix an Geschäften, einem Lokal, Büros und Mietwohnungen. Unteranderem ist auch Pro Mente Vorarlberg in dem neuen Quartier zu finden. In den obersten Etagen befinden sind 50 Mietwohnungen, nur noch wenige seien verfügbar.