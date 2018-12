Vorarlberg: Alkolenker prallt in Bregenz gegen Baum - Zwei Verletzte

Ein 22-jähriger Lenker verlor in der Nacht auf Freitag die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Baum.

Am 07.12.2018 gegen 01.35 Uhr fuhr ein 22-jähriger Lenker mit seinem PKW auf der Bregenzer Seestraße (L202), von Lochau kommend in Richtung Hard. Ebenfalls im Fahrzeug befanden sich zwei Freunde des Mannes. In einer Linkskurve auf Höhe des Bahnhofes Bregenz verlor der Fahrer die Kontrolle über das Auto und prallte frontal gegen einen Baum am Straßenrand. In der Folge wurde der PKW zurück auf die Straße geschleudert, wo er quer zur Fahrbahn zum Stehen kam.