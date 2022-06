Vorarlberg: Alkoholisierter Pkw-Lenker in Wolfurt festgenommen

Ein 50-jähriger Pkw-Lenker wurde auf der A14 aufgrund seiner Fahrweise kontrolliert: Der Mann war alkoholisiert und wurde festgenommen, außerdem stellten die Beamten noch etwas anderes fest.

Am Samstag, 25.06.2022 konnte gegen 19.15 Uhr ein offensichtlich alkoholisierter 50-jähriger Fahrzeuglenker in Wolfurt durch eine Polizeistreife der Autobahnpolizei angehalten und kontrolliert werden. Der Grund für die Kontrolle war die zuvor aufgefallene unangepasste Fahrweise des Fahrzeuglenkers, welcher auf der A14 in Schlangenlinie in Richtung Bregenz fuhr.