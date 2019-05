Vorarlberg: Alkoholisierter Lkw-Lenker aus dem Verkehr gezogen

Am Samstagmittag wurde ein stark alkoholisierter Lkw-Fahrer aus dem Verkehr gezogen.

Am 18.5.2019 fiel auf der A96 in Deutschland, ca 24 km vor der Staatsgrenze einem nachfolgenden PKW-Lenker ein Sattelkraftfahrzeug auf, das im Baustellenbereich Schlangenlinien fuhr. Von der deutschen Polizei verständigt, konnte eine Patrouille der Autobahnpolizei Dornbirn den 50-jährigen, in Rumänien wohnhaften Lenker um 11:30 Uhr auf dem Parkplatz der Raststätte Bodensee kurz nach der Grenze anhalten und kontrollieren.