Vorarlberg: Alkoholisierter Fahrradfahrer gestürzt - schwer verletzt

Ein alkoholisierter Fahrradfahrer stürzte Samstagrüh in Hohenems einen Damm hinunter und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Ein stark alkoholisierter 35-jähriger Fahrradfahrer fuhr am 05.08.2018 um 03.50 Uhr in Begleitung einer Bekannten auf dem Rheindammweg in Richtung Hohenems. Ca. 200 m nach dem Zollamt „Schmittern“ kam der Mann ohne Fremdverschulden von der Fahrbahn ab und stürzte linksseitig den Damm hinunter.