Vorarlberg: Alko-Unfall in Dornbirn

Ein alkoholisierter 54-Jähriger verursachte am Samstag einen Unfall auf der L190.

Am Samstag gegen 17:20 Uhr fuhr ein 54-jähriger PKW Lenker aus Lauterach auf der L 190 von Dornbirn in Fahrtrichtung Wolfurt. Der 54-jährige Lenker kam aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden PKW eines 26-jährigen Lenkers aus Hard, der in Fahrtrichtung Dornbirn unterwegs war. Ein Alkotest beim 54-jährigen PKW-Lenker war positiv und ergab einen Messwert von 0.94 mg/l. Der zweite Unfallbeteiligte war nicht alkoholisiert.