Vorarlberg: Alko-Lenker will vor Polizei flüchten

Ein offenbar stark betrunkener 54-jähriger Autofahrer ist am Donnerstagabend in Vorarlberg vor der Polizei geflüchtet.

Der Exekutive fiel in Altach die unsichere Fahrweise des Mannes auf, der jedoch sämtliche Anhaltezeichen missachtete und sich in Richtung Mäder abzusetzen versuchte. Dabei kam es laut Polizei "zu mehreren gefährlichen Situationen". Die Fahrt des Mannes endete in einer Sackgasse.