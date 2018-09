Vorarlberg: AK zieht vor Verfassungsgerichtshof

Die geplanten Änderungen in der Selbstverwaltung der Krankenkassen im Zuge der Kassenreform stoßen bei der Arbeiterkammer Vorarlberg sauer auf. Diese zieht jetzt vor den Verfassungsgerichtshof, berichten die "Vorarlberger Nachrichten".

Besonders sauer stößt den Experten bei der Arbeiterkammer jedoch auf, dass in Zukunft auch der Chef eines Pharmakonzerns den Vorsitz in der Kranken- und Pensionsversicherung der Arbeitnehmer übernehmen könnte. Das stehe im krassen Gegesatz zu verfassungsrechtlichen Grundprinzipien der Selbstverwaltung. Diesen Aspekt will die AK vor dem Verfassungsgerichtshof bekämpfen.