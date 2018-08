Vorarlberg: AK-Festival "Schaffarei" gestartet

„I schaff z’Vorarlberg“ lautet das Motto einer Kommunikationsoffensive der Vorarlberger Arbeiterkammer, die jetzt mit dem Festival zur Arbeitskultur "SCHAFFAREI" ihren vorläufigen Höhepunkt findet.

Bei der Kommunikationsoffensive geht es, wie AK Präsident Hubert Hämmerle erklärt „um die Wertschätzung gegenüber den arbeitenden Menschen. Wer das Wirtschaftswunder für die Zukunft beschwören will, sollte Arbeitnehmern in der Wirtschaft entsprechend honorieren und ihre Anliegen in der Landespolitik stärker berücksichtigen.“