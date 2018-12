Vorarlberg: Advent im Dornbirner Rathaus

Eine Weihnachtsgeschichte von der Bürgermeisterin vorgelesen; für die Kinder der Volksschule Kehlegg und ihre Familien war das ein ganz besonderes Erlebnis, feierlich umrahmt von den Trumpettuners der Musikschule.

Wie bereits in den Vorjahren verwandelt sich das Rathaus Dornbirn in einen überlebensgroßen Adventkalender. Kinder der Volksschule Kehlegg haben die bunten Fensterbilder gestaltet, die täglich erleuchtet werden. Im Foyer steht ein mit liebevollen Bastelarbeiten aller Dornbirner Kindergartenkinder geschmückter Christbaum. Und heuer zum ersten Mal finden im Rathaus adventliche Leseabende für Familien statt.

„Adventzauber genießen ist die Devise. Nur einen Sprung vom Christkindlemarkt entfernt, bietet sich das Rathaus perfekt für einen stimmungsvollen Vorweihnachtsabend an. Ich lade alle Kinder und ihre Familien sehr herzlich dazu ein“, freut sich Bürgermeisterin Dipl.-Vw. Andrea Kaufmann auf die Winterabende im Foyer des Rathauses. Nach Anbruch der Dämmerung gibt es liebevolle Geschichten, musikalisch stimmungsvoll umrahmt von der Musikschule Dornbirn. Den Anfang machte Bürgermeisterin Dipl.-Vw. Andrea Kaufmann; am Mittwoch, dem 12. Dezember liest Stadtrat Werner Posch, am Montag, dem 17. Dezember Stadträtin Marie-Louise Hinterauer.