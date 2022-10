Vorarlberg: Absturz mit Pkw in Bartholomäberg

Am Sonntagnachmittag stürzte ein Fahrzeug in Bartholomäberg rund 150 Meter über eine steil abfallende Wiese ab.

Am Sonntag gegen 17 Uhr lenkte ein 84-jähriger Mann seinen Pkw in Bartholomäberg auf dem Lindaweg in Richtung Dorfzentrum. In einer Rechtskurve geriet der Mann mit seinem Fahrzeug aus unbekannter Ursache über den linken Fahrbahnrand hinaus und stürzte rund 150 Meter über eine steil abfallende Wiese ab. Das Fahrzeug überschlug sich dabei mehrfach und blieb schlussendlich in einer Baumgruppe hängen. Gegen 20:15 Uhr wurde der Unfall von einem Spaziergänger entdeckt und die Rettung verständigt. Der Verunfallte wurde von der Rettung und der FFW Bartholomäberg erstversorgt und geborgen. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde ins LKH Feldkirch eingeliefert. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.