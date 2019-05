Vorarlberg: Abschreckende Strafe für Kriminaltourist

Feldkirch - Viereinhalb Jahre Gefängnis für einschlägig vorbestraften Serben wegen acht Wohnungseinbrüchen

Staatsanwalt Manfred Melchhammer beantragte mit Erfolg eine abschreckende Strafe für den Kriminaltouristen. Für acht Wohnungseinbrüche wurde der mit einer einschlägigen Vorstrafe belastete Serbe gestern am Landesgericht Feldkirch zu viereinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Das strenge Urteil des Schöffensenats, mit dem der Staatsanwalt einverstanden war, ist nicht rechtskräftig. Verteidiger Hans-Peter Türtscher meldete eine Strafberufung an. Nun wird in zweiter Instanz das Oberlandesgericht Innsbruck über die Strafhöhe entscheiden. Der Angeklagte kritisierte das Strafmaß und sprach von einem „verbrecherischen Urteil“.