Vorarlberg: Abfallbehälter beschädigt - Zeugen gesucht

In der Silvesternacht wurden mehrere Abfallbehälter vermutlich mit Feuerwerkskörpern beschädigt - die Polizei sucht nach Zeugen.

Eine bislang unbekannter Täterschaft sprengte vermutlich mit Feuerwerksgegenständen in der Silvesternacht an insgesamt vier Tatorten, dreimal am Frutzweg entlang der Frutz und einmal an der Treietstraße/Oberer Fürstenweg die dort aufgestellten Abfallbehälter aus Metall.

Bereits in der Nacht vom 25. auf den 26. Dezember 2021 wurden vermutlich durch Feuerwerkskörper die Metallabfallbehälter in der Montfortstraße, Höhe Haltestelle Bifang und in der Treietstraße, Kreuzung Bifang beschädigt. Durch die Beschädigung der sechs Müllbehälter entstand der Marktgemeinde Rankweil ein Schaden von etwa 6.000 Euro. Hinweise sind an die Polizeiinspektion Rankweil oder an jede andere Sicherheitsdienstelle erbeten.