Vorarlberg: 872 Corona-Infizierte

Am Freitag wurden in Vorarlberg 72 Neuinfektionen verzeichnet, sechs Covid-Patienten werden auf der Intensivstation behandelt.

Stand Samstag 8 Uhr : Am Freitag wurden 72 Neuinfektionen und 69 Genesungen registriert. Bis Samstagmorgen kamen vier weitere Infektionen hinzu. Insgesamt sind derzeit 872Personen in Vorarlberg als Corona-positiv gemeldet.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Vorarlberg am Freitag annähernd stabil geblieben und liegt aktuell bei 149,8. Österreichweit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 162,6.

Lage in den Spitälern

In den Vorarlberger Krankenhäusern lagen am Freitag sechs Corona-Patienten auf Intensivstationen. Nach Angaben der Vorarlberger Krankenhaus-Betriebsgesellschaft stehen seit dieser Woche 68 Betten zur intensivmedizinischen Behandlung von Patienten bereit, zunächst waren noch 34 Intensivplätze frei verfügbar. Insgesamt wurden 24 Corona-Erkrankte stationär betreut, von denen fünf vollimmunisiert waren. Eine Verschiebung von Behandlungen bzw. Operationen aufgrund der Auslastung durch Covid-Erkrankte gebe es an den Vorarlberger Spitälern aktuell nicht, hieß es auf APA-Anfrage.