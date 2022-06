Vorarlberg: 87-Jähriger gerät unter Mähtrack

In 87-jähriger Landwirt ist am Montag in Lingenau verunfallt. Er musste ins Krankenhaus geflogen werden.

Ein 87-jähriger Mann war am Montagvormittag in Lingenau auf seinem landwirtschaftlichen Anwesen nach Holzarbeiten mit dem Aufräumen beschäftigt. Dabei benützte er einen Motorkarren (Metrac). Beim Auf- oder Absteigen setzte sich das Fahrzeug in einer Hanglage selbständig in Bewegung. Dabei geriet der 87-Jährige unter das linke Vorderrad und wurde eingeklemmt. Der Verunfallte konnte selbständig mit dem Handy seine Tochter anrufen, welche die Einsatzkräfte verständigte.

Unbestimmten Grades verletzt

Der Mann Hilfe musste von der Feuerwehr Lingenau aus seiner Lage befreit werden und wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit dem Hubschrauber (DRF-Luftrettung) ins Krankenhaus Feldkirch geflogen. Der Verletzungsgrad ist unbestimmt.

Einsatzkräfte:

Notarzt

First Responder

NRW-Team mit vier Personen

Ortsfeuerwehr Lingenau mit zwei Fahrzeugen und 16 Personen

Polizei Hittisau mit einem Fahrzeug und zwei Personen