Vorarlberg: 79 Corona-Neuinfektionen am Freitag

Am Freitag wurden in Vorarlberg 79 Corona-Neuinfektionen verzeichnet, es gibt ein weiteres Todesopfer zu beklagen.

Stand Freitag 16 Uhr: Auch das Infektionsgeschehen bleibt in Vorarlberg unvermindert hoch. Laut Dashboard des Landes am Donnerstagnachmittag 79 Neuinfektionen 48 Genesenen gegenüber. Damit gelten derzeit 1.084 Vorarlberg als aktiv positiv.

Während die 7-Tages-Inzidenz österreichweit seit einigen Tagen eine sinkende Tendenz aufweist, ist sie in Vorarlberg am Freitag auf 143 gestiegen.

Am Freitag war außerdem ein weiters Todesopfer zu beklagen. Seit Beginn der Pandemie im März letzten Jahres verstarben in Vorarlberg 284 Personen an oder mit dem Coronavirus.

Lage in den Spitälern

Zahlen aus den Bezirken

Zahlen aus den Gemeinden

Die Infektionszahlen in den meisten größeren Kommunen des Landes wuchsen weiter an. Mit 174 Infektionen war am Freitag weiterhin Dornbirn - Vorarlbergs größte Stadt - Infektions-Hotspot des Landes. Auf Platz zwei folgte Feldkirch (81) vor Lustenau (75) und der Landeshauptstadt Bregenz (72). In 24 der 96 Vorarlberger Kommunen traten vorerst keine Corona-Fälle auf.