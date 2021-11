Vorarlberg: 789 Corona-Neuinfektionen am Mittwoch

Am Mittwoch wurden in Vorarlberg 789 Corona-Neuinfektionen verzeichnet.

Am Mittwoch wurden in Vorarlberg 789 Corona-Neuinfektionen registriert, am Donnerstag kamen bereits 165 weitere Fälle hinzu.

Stand Donnerstag 8 Uhr: Am Mittwoch wurden in Vorarlberg 789 Corona-Neuinfektionen verzeichnet, dem stehen 764 Genesungen gegenüber. Am Donnerstagmorgen kamen bereits 165 Neuinfektionen (bei 58 Genesungen) dazu. Damit sind aktuell 10.049 Personen in Vorarlberg positiv auf das Coronavirus getestet.

Aktuell werden insgesamt 120 Corona-Patienten in Vorarlbergs Krankenhäusern behandelt, 21 davon auf der Intensivstation.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Vorarlberg am Mittwoch leicht gesunken und liegt bei 1314,8. Österreichweit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 1084,8.

Die Lage in den Spitälern

Zurzeit werden insgesamt 120 Covid-19-Patienten stationär betreut, davon sind 72 nicht geimpft. Derzeit müssen 21 Covid-19-Patienten auf der Intensivstation behandelt werden, davon sind 18 Patienten nicht geimpft. Aktuell sind damit – bei Einschränkung des Regelbetriebes – noch 35 Intensivbetten für alle Patientengruppen verfügbar.

Von den rund 6.000 Mitarbeitenden der Vorarlberger Krankenhäuser sind zurzeit 107 Mitarbeitende Corona-positiv getestet, 19 Mitarbeitende sind in Quarantäne. Das heißt, es können insgesamt 126 Mitarbeitende - Corona-bedingt - nicht arbeiten, das sind ca. 2,1 % der Beschäftigten.

360 Todesopfer

Am Dienstag sind in Vorarlberg fünf Personen im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben, am Mittwoch sind sieben weitere Personen verstorben. Insgesamt sind 360 Personen in Vorarlberg an oder mit dem Coronavirus verstorben.

Zahlen aus den Bezirken

Zahlen aus den Gemeinden

Sieben-Tages-Inzidenzen

