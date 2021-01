Vorarlberg: 71 Neuinfektionen am Mittwoch

Am Mittwoch wurden in Vorarlberg 71 Corona-Neuinfektionen verzeichnet, außerdem gibt es ein weiteres Todesopfer zu beklagen.

Stand Donnerstag Mitternacht: Am Mittwoch wurden in Vorarlberg 71 Neuinfektionen registriert, dem gegenüber standen 83 genesene Patienten.

Am Donnerstag war auch ein weiteres Todesopfer zu beklagen. In Vorarlberg sind seit Ausbruch der Corona-Pandemie 243 Personen am oder mit dem Virus verstorben.