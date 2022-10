Vorarlberg: 73-Jähriger wird bewusstlos und kracht gegen Gebäude

Ein 73-jähriger Pkw-Lenker fuhr am Montag, um 10:40 Uhr, in Bregenz auf der Rheinstraße in Fahrtrichtung Hard.

Auf Höhe der Abzweigung mit der Wolfordstraße verlor der Lenker aus unbekannter Ursache das Bewusstsein. In weiterer Folge kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr gegen eine Straßenlaterne und prallte gegen die Außenverglasung einer Boutique. Der 73-Jährige und seine 66-jährige Gattin zogen sich leichte Verletzungen zu und wurden mit der Rettung ins LKH Bregenz eingeliefert. Am Pkw entstand offensichtlicher Totalschaden. Am Gebäude entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Ein Alko-Test verlief negativ.

Einsatzkräfte: Betriebsfeuerwehr Blum mit 10 Personen, Landesstraßenmeisterei mit einer Person, Bauhof Bregenz mit einer Person, zwei Streifen der Bundespolizei Bregenz mit vier Personen und eine Streife der Stadtpolizei Bregenz mit zwei Personen.