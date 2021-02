Vorarlberg: 7 Neuinfektionen am Montagmorgen

566 Personen sind in Vorarlberg derzeit aktiv mit dem Coronavirus infiziert.

Stand Montag 8 Uhr: Seit Sonntagmitternacht wurden in Vorarlberg 7 Neuinfektionen registriert, dem gegenüber stehen keine neuen Genesungen.

Situation in den Spitälern

Von den landesweit 52 Intensivbetten waren am Sonntag nur noch fünf von Corona-Patienten belegt. Insgesamt wurden 29 Corona-Erkrankte stationär betreut, um zwei weniger als am Vortag. Zum Vergleich: Am 19. November mussten 223 Covid-Patienten stationär betreut werden.