Vorarlberg: 69 Neuinfektionen am Sonntag

Die Corona-Zahlen in Vorarlberg sind weiterhin rückläufig - am Sonntag wurden 69 Neuinfektionen verzeichnet.

Stand Sonntag 16 Uhr: Seit Freitagmitternacht wurden in Vorarlberg 69 Neuinfektionen registriert, denen 130 Genesungen gegenüber stehen.

Die Zahl der aktiv mit dem Coronavirus Infizierten ist somit um 63 auf 1.079 gesunken. Zwei Covid-Patienten sind am Sonntag am oder mit dem Coronavirus gestorben, die Zahl der Todesopfer in Vorarlberg hat sich damit auf 212 erhöht.