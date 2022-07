Vorarlberg: 69-Jähriger bei Heuarbeiten in Schwarzenberg schwer verletzt

Am Donnerstag, 14. Juli 2022 um 15.41 Uhr, ereignete sich ein schwerer Arbeitsunfall bei Heuarbeiten in Schwarzenberg.

Ein 69-jähriger Mann war mit Hilfe von Bekannten mit Heuarbeiten beschäftigt. Dabei wurde getrocknetes Heu auf einen Heulader aufgeladen und von dem 69-Jährigen festgetreten. Er stand zu diesem Zeitpunkt in einer Höhe von ca 2,5 Metern.

Das Fahrzeug selbst war nicht in Betrieb und stand im abfälligen Gelände still. Der 69-jährige Mann verlor aber sein Gleichgewicht und stürzte ohne Fremdverschulden auf den Boden. Er zog sich Verletzungen an der Halswirbelsäule zu und wurde vom Rettungshubschrauber C8 ins LKH Feldkirch geflogen.