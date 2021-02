Vorarlberg: 68 Neuinfektion und 4 Tote am Dienstag

Am Dienstag wurden in Vorarlberg 68 Neuinfektionen und vier weitere Todesfälle verzeichnet.

Stand Dienstag Mitternacht: 68 Neuinfektionen standen am Dienstag in Vorarlberg 63 Genesenen gegenüber.

Damit wies das Dashboard des Landes mit Stand Dienstagmitternacht 614 SARS-CoV-2-Infizierte aus. Vier Todesopfer sind am Dienstag zu verzeichnen. In Vorarlberg sind seit Ausbruch der Corona-Pandemie 261 Personen am oder mit dem Virus verstorben.