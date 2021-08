Vorarlberg: 658 Corona-Infizierte

Am Montag wurden 48 Neuinfektionen und 51 Genesungen registriert.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Vorarlberg lag am Montag bei 103,9. Österreichweit liegt sie bei 106,9.

Am Montag musste ein weiteres Corona-Todesopfer beklagt werden. Seit Beginn der Pandemie sind damit in Vorarlberg 311 Personen an oder mit dem Coronavirus verstorben.