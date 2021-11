Vorarlberg: 654 Neuinfektionen am Sonntag

In Vorarlberg gelten derzeit 9.272 Personen als aktiv positiv mit dem Coronavirus infiziert.

Stand Montag, 8 Uhr: Am Sonntag wurden in Vorarlberg 654 Corona-Neuinfektionen verzeichnet, dem gegenüber stehen 412 Genesungen. Am Montagmorgen kamen bereits 48 weitere Fälle, sowie fünf Genesungen dazu. Damit sind aktuell 9.272 Personen in Vorarlberg positiv auf das Coronavirus getestet. Das entspricht rund zwei Prozent der Gesamtbevölkerung.