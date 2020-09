Vorarlberg: 64-Jährige stürzt am Hohen Ifen 100 Meter ab

Eine 64-jährige Frau, die am Freitag gemeinsam mit ihrer Familie auf dem Weg zur Ifergrunt-Alpe war, stürzte 100 Meter über felsiges Gelände ab und verletzte sich schwer.

Die 64-jährige Frau unternahm mit ihrem Ehemann und der gemeinsamen Tochter eine Bergwanderung auf den Hohen Ifen. Anschließend stiegen die Personen über den Eugen-Köhler-Weg in Richtung Ifersgunt-Alpe ab. Nach etwa einem Drittel der Wegstrecke rutschte die Frau auf dem Wanderweg aus, verlor das Gleichgewicht und stürzte folglich über 100 Meter in dem felsigen Gelände ab, bis sie schließlich schwer verletzt zum Stillstand kam. Ihre Familie leistete bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Die Schwerverletzte musste mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Kempten geflogen werden.