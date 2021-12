Vorarlberg: 540 Corona-Neuinfektionen am Freitag

Am Freitag verstarb eine weitere Person an oder mit dem Coronavirus.

Stand Samstag 8 Uhr: Am Freitag wurden in Vorarlberg 540 Corona-Neuinfektionen verzeichnet, dem standen 481 Genesungen gegenüber. Am Freitagmorgen kamen bereits 53 Neuinfektionen (bei 46 Genesungen) dazu. Damit sind aktuell 11.026 Personen in Vorarlberg positiv auf das Coronavirus getestet.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Vorarlberg am Freitag auf 1153,2 gesunken. Österreichweit ist die Sieben-Tage-Inzidenz auch gesunken und liegt bei 713,9.

Lage in den Spitälern

381 Todesopfer

Am Dienstag sind sechs Personen im Zusammenhang mit Corona verstorben. Am Mittwoch mussten zwei weitere Corona-Opfer gemeldet werden. Am Donnerstag kamen drei Todesfälle hinzu, am Freitag einer. Insgesamt sind bisher 381 Personen in Vorarlberg an oder mit dem Coronavirus verstorben.