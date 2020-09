Vorarlberg: 51.739 Wahlkarten ausgestellt

Am Freitag um 12 Uhr endete die Frist zur Beantragung von Wahlkarten für die am Sonntag, 13. September 2020 stattfindenden Gemeindewahlen. Insgesamt machten 51.739 Personen von dieser Möglichkeit Gebrauch.

In den letzten Wochen wurde von 51.739 (17,2 Prozent) der wahlberechtigten Personen die Möglichkeit der Beantragung einer Wahlkarte für die Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen am 13. September 2020 genutzt. Dies bedeutet einen Anstieg von 75 Prozent gegenüber der abgesagten Wahl im März 2020. Damals haben knapp 30.000 Personen eine Wahlkarte beantragt.

Der Anteil von Wahlkartenwählenden in den Gemeinden Vorarlbergs ist sehr unterschiedlich. Während in Lech 64,3 Prozent der Wahlberechtigten von dieser Art der Stimmabgabe Gebrauch machen, sind dies in Schoppernau nur 6,4 Prozent.