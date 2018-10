Vorarlberg: 5.000 Interessierte beim Tag der offenen Tür am Güterbahnhof in Wolfurt

Beim heutigen Tag der offenen Tür konnten sich die Besucherinnen und Besucher von den vielfältigen Leistungen der neuen Güterverkehrsdrehscheibe überzeugen.

Einen Tag nach der offiziellen Eröffnung des neuen ÖBB-Güterzentrums Wolfurt stand der heutige Tag ganz im Zeichen der Familie. Von 10 bis 16 Uhr erhielten große und kleine Besucherinnen und Besucher faszinierende Einblicke in den zentralen Warenumschlagspunkt von der Straße auf die Schiene. Viele große und namhafte Unternehmen in Vorarlberg und im gesamten Bodenseeraum setzen auf die Leistungen der Bahn.

Mit der neuen Drehscheibe für den Güterverkehr in Wolfurt wird die Anbindung der heimischen Waren an die internationalen Märkte weiter optimiert. Von hier machen sich die Produkte auf ihre Reise zu den internationalen Märkten in Europa und Übersee. Bereits am Vormittag herrschte großer Besucherandrang. Über 2.000 Besucherinnen und Besucher haben sich bis Mittag an den verschiedenen Stationen über die Leistungen des neuen ÖBB-Güterzentrums informiert. Insgesamt werden bis zum Ende der Veranstaltung rund 5.000 Interessierte erwartet.