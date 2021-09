Vorarlberg: 49-Jähriger erfolgreich reanimiert

Nach dem ein 49-Jähriger aufgrund eines medizinischen Notfalls zusammenbrach, führten Anwesende erfolgreich eine Wiederbelebung durch.

Ein 49-jähriger Mann hielt sich am Mittwoch gegen 9.10 Uhr alleine vor einem Hotel in Hirschegg auf. Laut späterer Diagnose des Notarztes erlitt der Mann ein Herzkammerflimmern und fiel zu Boden. Ein anderer Gast sowie der Hausmeister des Hotels fanden den regungslos am Boden liegenden Mann, begannen mit der Herzdruckmassage und setzten einen Notruf ab.